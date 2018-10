A sua semana dia-a-dia: A Moody's para Portugal, o FMI e a banca nos EUA

Segunda-feira Mercados reagem a resultado das eleições brasileiras

Depois de os brasileiros terem ido às urnas no domingo, esta segunda-feira os mercados estarão a reagir aos resultados das eleições no Brasil. À hora de fecho desta edição ainda não se conheciam os resultados deste acto eleitoral, mas Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, e Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal, eram os candidatos que lideravam as sondagens.





Terça-feira FMI publica o seu "World Economic outlook"

O Fundo Monetário Internacional publica o seu "outlook" económico mundial com novas estimativas para a economia e com alertas sobre potenciais ameaças à estabilidade financeira. A guerra comercial deverá ser um dos temas em destaque no documento apresentado pela directora-geral do Fundo, Christine Lagarde. No mesmo dia, Lagarde e o presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, vão presidir à reunião anual das duas entidades.

O instituto que gere a dívida pública portuguesa, o IGCP, vai voltar ao mercado esta quarta-feira, para uma emissão de obrigações a dez anos. O objectivo é financiar-se entre 750 e 1.000 milhões de euros. O leilão destas obrigações, que têm maturidade a 17 de Outubro de 2028, realiza-se numa semana que poderá ser marcada por mudanças no "rating" do país.



Quarta-feira Membros da Fed discursam

Vários membros do banco central dos EUA participam em diferentes eventos. O presidente da reserva Federal de Nova Iorque, John Williams, vai discursar em Bali, na Indonésia, após um encontro com o governador indonésio. Já o presidente da Fed de Chicago, Charles Evans, e o presidente da Fed de Atlanta, Raphael Bostic, falam no Michigan e em Atlanta, respectivamente.



Quinta-feira Publicados os relatos do BCE

O Banco Central Europeu (BCE) publica os relatos relativos à reunião que decorreu em Setembro. O documento deverá deixar indicações sobre a política monetária na região e sobre o programa de reinvestimentos da entidade, após o fim do programa, no final do ano.





Sexta-feira Moody's revê avaliação da dívida portuguesa A Moody's, a única agência de notação financeira que mantém a dívida de Portugal num grau especulativo, tem agendada para esta sexta uma possível acção de "rating" de Portugal. A expectativa é que a entidade possa melhorar a sua avaliação, que está em "Ba1" com uma perspectiva positiva. Também a DBRS se pode pronunciar sobre as obrigações de Portugal.





Sexta-feira Banca norte-americana divulga contas do trimestre