A sua semana dia-a-dia: Bancos centrais em Sintra e OPEP agitam semana

Quinta-feira Banco do Japão mantém juros inalterados Depois da Fed ter subido juros na semana passada e do BCE ter anunciado que os estímulos terminam este ano, esta semana é o Banco do Japão a anunciar as suas decisões sobre a política monetária no Japão. A instituição deverá manter os juros estáveis em 0,5% e actualizar as previsões para a economia.



Sexta-feira Confiança dos consumidores no euro A confiança dos consumidores na Zona Euro deverá ter-se deteriorado em Junho. Esta descida da confiança surge num mês marcado pela confirmação das tarifas por parte dos EUA e pela escalada do clima de guerra comercial. Donald Trump confirmou que vai avançar com a imposição de novas tarifas aduaneiras às importações de aço e alumínio vindas da União Europeia.



O Fórum do BCE vive o seu ponto alto a meio da semana, com a participação dos presidentes do BCE, da Reserva Federal dos EUA, do Banco do Japão e da Reserva Federal da Austrália num painel conjunto. Mario Draghi, Jerome Powell, Haruhiko Kuroda e Philip Lowe discutem os desafios da economia global e da normalização monetária.Começa esta sexta-feira uma reunião de dois dias da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), em Viena. Os países vão debater a sua estratégia e decidir se mantêm os cortes de produção acordados em Outubro de 2016 ou se reduzem os limites de produção.