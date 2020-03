Esta semana vai ser rica em indicadores económicos. Logo na segunda, é revelada a produção industrial da Alemanha referente a janeiro, antes de os efeitos plenos do novo coronavírus terem chegado à Europa. No entanto, vai ser importante ver se os dados de janeiro revelam alguma recuperação da indústria alemã face a dezembro. O sentimento dos investidores neste momento poderá ser captado pelo índice Sentix, revelado segunda. Já na terça, serão reveladas as produções industriais de França e Itália. E os dados finais da evolução económica (PIB) da Zona Euro, que deverá confirmar o crescimento ligeiro de 0,1% no quarto trimestre do ano passado.

Quarta-feira

O responsável pela pasta das Finanças britânico, Rishi Sunak, vai apresentar o Orçamento do Estado para 2020. Sunak substituiu Sajid Javid, que protagonizou em fevereiro uma demissão surpresa. O seu sucessor deve, agora, propor um orçamento diferente do que se esperaria de Sajid Javid. "O novo ministro vai querer deixar a sua marca no Orçamento, o que nos leva a pensar que terá uma natureza bastante mais expansionista", referiu à Dow Jones, em fevereiro, David Zahn, diretor de ativos de rendimento fixo europeus da Franklin Templeton. Assim, acredita-se que o Orçamento trará maiores gastos, mas espera-se também que haja um sinal de medidas para conter os impactos do novo coronavírus. Neste dia serão conhecidos os números para o crescimento económico do Reino Unido em janeiro, o último mês que o país fez parte da União Europeia.



Quinta-feira Lagarde mostra armas do BCE

Depois de a Fed ter feito uma reunião extraordinária e cortado 50 pontos base às suas taxas diretoras, o BCE realiza a sua reunião de política monetária, na qual se espera que divulgue medidas para conter os efeitos económicos do novo coronavírus. E embora os analistas tenham dito que o Banco Central Europeu não tem tanta margem de atuação como a Fed - já que na Europa as taxas de depósito estão já em valores negativos -, há ainda quem antecipe que a instituição liderada por Christine Lagarde ainda possa baixar mais os juros, obrigando os bancos a pagar ainda mais pela liquidez depositada no banco central. Pode, também, aumentar o valor mensal de compras de ativos. A Fed abriu as hostilidades face à nova ameaça para a economia mundial, seguiu-se o Banco do Canadá. Falta saber se o BCE se junta.



Quinta-feira Produção industrial na Europa



A produção industrial da Zona Euro referente a janeiro é revelada. Os analistas contactados pela Bloomberg esperam um crescimento de 1,2% em janeiro, depois da queda de 2,1% em dezembro. Janeiro ainda não será o mês de maior impacto dos efeitos do novo coronavírus, que terá uma influência mais visível nos números de fevereiro.



Sexta-feira S&P pronuncia-se sobre Portugal