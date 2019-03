A sua semana dia-a-dia: Brexit e dados económicos na agenda

A Apple revela, esta segunda-feira, os seus novos produtos. Um evento que habitualmente é seguido com muita atenção em todo o mundo. Nas últimas semanas, surgiram vários rumores relativamente a estes lançamentos. A companhia está a tentar criar alternativas ao iPhone, procurando novas fontes de receitas. Para isso, poderá anunciar novidades no serviço de "streaming" Apple Music. Esperam-se também novidades no campo do vídeo. A tecnológica tem estado em alta à espera dos anúncios desta segunda-feira.

Terça-feira

Ao longo desta semana, serão conhecidos vários indicadores relevantes do outro lado do Atlântico. Serão sobretudo conhecidos dados relacionados com o mercado imobiliário, que esteve na origem da crise financeira de 2008. Esta terça-feira, será conhecida a evolução da construção de casas, em fevereiro, prevendo-se uma quebra de 0,8%, depois do aumento de 18,6% registado no mês anterior. Na quinta-feira, serão ainda revelados os contratos de compra e venda de casas, em fevereiro, enquanto no último dia da semana será conhecida a evolução da venda de casas novas, no mês passado.



Quarta-feira Sonae Indústria publica contas



A época de resultados na bolsa de Lisboa está perto do fim. Do PSI-20, o principal índice da praça portuguesa, falta apenas conhecer as contas da Ibersol. Para esta quarta-feira, está previsto o anúncio dos resultados anuais da Sonae Indústria.



Quarta-feira Membros do BCE discursam



Quase três semanas depois da reunião do Banco Central Europeu (BCE), são vários os membros da autoridade monetária que discursam, esta quarta-feira: Mario Draghi, Peter Praet, Luis de Guindos, Yves Mersch em Frankfurt e Sabine Lautenschlaeger em Viena.



Quinta-feira PIB dos EUA cresce 2,4% no final do ano

O Departamento do Comércio publica, esta quinta-feira, o valor final do produto interno bruto (PIB), do quarto trimestre. Os economistas ouvidos pela Bloomberg antecipam um crescimento de 2,4%, aquém da expansão de 2,6% estimada inicialmente.





Sexta-feira