A sua semana dia-a-dia: Brexit no parlamento e a reunião do BCE

Quarta-feira

Depois de na reunião da última semana ter aprovado um corte de produção, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) divulga o seu relatório mensal de petróleo. O documento inclui numas estimativas para a procura e para a produção do mercado petrolífero.



Quinta-feira BCE termina programa de compra de activos

A reunião de política monetária do Banco Central Europeu deverá ser focada na confirmação do fim do programa de compra de activos no final deste ano. A entidade liderada por Mario Draghi vai continuar a reinvestir os dois biliões de euros injectados no mercado ao longo dos últimos três anos, através do programa de compra de activos. Já a taxa de referência deverá continuar está vel em 0%.



Sexta-feira Produção industrial e vendas a retalho na China

A China divulga no final da semana a evolução da produção industrial e das vendas a retalho, em Novembro. Estes indicadores deverão ter sido suportados pelo Dia do Solteiro, que atingiu um novo recorde de facturação: 30,8 mil milhões de dólares (27,4 mil milhões de euros). Ainda assim, os investidores procuram perceber se a guerra comercial com os EUA está a penalizar a segunda maior economia do mundo.





Sexta-feira Registos de carros novos na União Europeia