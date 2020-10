A sua semana dia a dia: Chuva de indicadores e o impacto da covid-19

O Banco de Portugal (BdP) vai divulgar o boletim económico que, tal como é habito no mês de outubro, apresenta uma primeira análise detalhada da evolução da economia no ano corrente. Além disso, o documento da entidade inclui uma projeção macroeconómica para o conjunto do exercício em curso. Estimativas que este ano ganham maior importância tendo em conta a crise pandémica que está a ser vivida um pouco por todo o mundo.