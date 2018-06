A sua semana dia-a-dia: cimeira europeia, tarifas e economia marcam semana

Segunda-feira Venda de casas nos EUA acelera

O mercado imobiliário norte-americano continua a dar sinais de robustez. As vendas de casas novas deverão ter crescido 1% em Mio, face ao mês anterior. Segundo as estimativas da Bloomberg deverão ter sido vendidas 669 mil habitações, face às 662 mil negociadas em Abril.





Terça-feira Membros do BCE discursam em diversos eventos





Uma semana depois do Fórum do Banco Central Europeu (BCE) em Sintra, são vários os membros da entidade que vão participar em eventos esta terça-feira. Ardo Hansson discute o 'outlook' para a Zona Euro, em Tallinn, enquanto o vice-presidente da instituição, De Guindos, fala em Frankfurt e Benoit Coeuré participa num evento em Singapura. Terça-feira Conferência mundial do gás junta líderes do sector nos EUA

Washington recebe a conferência mundial do gás. O evento junta algumas das maiores empresas de energia do mundo e decorre até ao final da semana. Os líderes da ExxonMobil e da Chevron, bem como o secretário da energia dos EUA, Rick Perry, vão discursar na conferência sobre os desafios e as oportunidades da indústria.





Quarta-feira Marcelo visita Donald Trump na Casa Branca