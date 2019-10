As reuniões anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI) arrancam em Washington. Kristalina Georgieva e David Malpass, a diretora-geral do FMI e o presidente do Banco Mundial, presidem ao evento, onde irão participar vários membros dos bancos centrais e do setor financeiro. No mesmo dia, o FMI divulga o seu "outlook" económico mundial, o primeiro com Georgieva como diretora-geral.

Terça-feira Grandes bancos norte-americanos apresentam contas Os maiores bancos dos EUA reportam contas durante a semana. JPMorgan, Goldman Sachs e Citigroup apresentam os resultados relativos ao terceiro trimestre do ano. Nos dias seguintes será o Bank of America, Wells Fargo e Morgan Stanley a divulgarem os números da atividade. Fora do setor financeiro são também várias as empresas a apresentar contas. É o caso da Alcoa, Volvo, Coca-Cola ou Johnson & Johnson.



Quarta-feira Vendas a retalho nos EUA As vendas a retalho nos EUA deverão ter aumentado, em julho, pelo sétimo mês consecutivo, segundo as estimativas da agência Bloomberg. Este crescimento deverá confirmar que o consumo se mantém robusto. A evolução do indicador será conhecida no mesmo dia em que é reportado o Livro Bege da Fed, com novas previsões para a economia norte-americana.



Quarta-feira IGCP emite até 1.250 milhões em dívida de curto prazo Depois de na semana passada ter colocado dívida de longo prazo com novos mínimos, o IGCP vai agora emitir títulos com maturidades a 3 e a 11 meses. O instituto que gere a dívida portuguesa tem como objetivo colocar entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.



Quinta-feira Líderes europeus debatem Brexit

É uma semana decisiva para o Brexit. A uma semana de terminar o prazo para obter um acordo com a União Europeia, os líderes europeus encontram-se numa cimeira de dois dias para discutir o ponto da situação. Apesar das negociações "construtivas" na semana passada, caso Boris Johnson não apresente uma solução que agrade a Bruxelas e se chegue a dia 31 sem acordo, não está de lado a possibilidade de uma saída desordenada do Reino Unido da União Europeia.



Sexta-feira China divulga crescimento do PIB no trimestre A China divulga os números relativos à evolução do produto interno bruto (PIB) no terceiro trimestre do ano, bem como a evolução da produção industrial e vendas a retalho em setembro. Estes indicadores deverão dar indicações sobre se a maior economia do mundo está a ser afetada pela guerra comercial com os EUA.