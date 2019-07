Depois de o Citigroup apresentar na segunda-feira os números relativos à atividade do primeiro semestre, segue-se o JPMorgan na terça-feira. Ao longo da semana serão ainda conhecidos os resultados do Wells Fargo, Bank of America e Goldman Sachs. Números que são aguardados com expectativa pelos investidores e que deverão suportar ou pressionar a negociação, dependendo dos números apresentados.

Terça-feira

A política monetária vai continuar em destaque. Depois dos discursos de Jerome Powell no Congresso dos EUA, esta semana Mark Carney, o governador do Banco de Inglaterra, será membro de um painel de debate em Paris.



Quarta-feira Evolução da inflação na Zona Euro em junho

O gabinete de estatísticas europeu divulga, esta quarta, a evolução do índice de preços no consumidor, na Zona Euro, em junho. Segundo as estimativas dos economistas consultados pela Bloomberg, a taxa de inflação deverá ter estabilizado em 1,2%, em termos homólogos.



Quarta-feira Livro Bege da Fed dá pistas sobre economia

Será publicado o Livro Bege da Reserva Federal dos EUA com novas pistas sobre a evolução da economia norte-americana. O desempenho do PIB do país terá um grande peso nas decisões do banco central nos próximos meses. Qualquer sinal de abrandamento pode levar a Fed a acelerar um corte de juros no país.





Quinta-feira Boletim estatístico do Banco de Portugal

O Banco de Portugal divulga o seu Boletim Estatístico. O documento mostra os investimentos realizados em títulos, como os certificados de Aforro e do Tesouro. Desde o início do ano, os portugueses já aplicaram mais de 400 milhões de euros nestes títulos.



Sexta-feira Glintt arranca "earning season" do semestre

A época de apresentação de resultados na bolsa de Lisboa arranca no final da semana, com a divulgação dos resultados do primeiro semestre da Glintt. Na semana seguinte já haverá várias empresas do índice PSI-20 a apresentar resultados.



Sexta-feira Membro da Fed discursa nos EUA