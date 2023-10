A sua semana dia a dia: contas no PSI, economia europeia e bancos centrais

Mas é na terça-feira que serão divulgados os mais importantes dados que irão permitir medir a saúde económica do país. O INE faz a estimativa do índice de preços no consumidor em outubro, depois de a inflação homóloga ter ficado em 3,6% em setembro. Há ainda estimativas do produto interno bruto (PIB) no terceiro trimestre, após uma desaceleração da variação homóloga para 2,3% no segundo trimestre face aos 2,5% no primeiro trimestre. No mesmo dia, o Eurostat apresenta os mesmos dados, mas relativos à Zona Euro e União Europeia.