A sua semana dia-a-dia: Dados do emprego e resultados na agenda

3 de Outubro é a data de encerramento do congresso anual do Partido Conservador do Reino Unido. Theresa May, a primeira-ministra britânica, fará o discurso de encerramento em Birmingham. Este congresso é considerado um teste a May, numa altura em que se mantém a indefinição em torno do Brexit. O governo britânico e os líderes europeus estipularam Outubro como o prazo para alcançar um acordo a tempo de ser aprovado pelo parlamento britânico e por instituições nacionais e europeias para estar em vigor no dia da saída britânica da União Europeia, a 29 de Março de 2019.



Sexta-feira Desemprego em queda nos Estados Unidos O Departamento do Trabalho dos EUA publica, na sexta-feira, a taxa de desemprego referente a Setembro. As previsões apontam para uma queda dos 3,9% anteriores para 3,8%, a taxa mais baixa desde 1969.



No penúltimo dia da semana, serão conhecidos alguns dados da economia norte-americana, nomeadamente as encomendas à indústria, em Agosto, que terão aumentado depois da queda sofrida no mês anterior, e as encomendas de bens duradouros, também relativas a Agosto.