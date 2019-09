O gabinete de estatísticas europeu divulga os preços na produção industrial relativos a julho. Este índice está a cair desde maio e Portugal não é exceção. Nesse mês, a produção industrial nacional recuou 0,4% face ao mês anterior. Já nas últimas estimativas, relativas a junho, a queda foi de 4,5%, apenas superada pela Irlanda (-8,8%) e pela Dinamarca (-7,6%).

Terça-feira

É neste dia que está marcada a "rentrée" do Parlamento britânico, isto antes de ser suspenso por duas semanas, tal como foi pedido pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e aprovado pela rainha Isabel II. O objetivo é tentar avançar com o Brexit sem a interferência do Parlamento.



Quarta-feira Livro Bege da Fed

A Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) publica o Livro Bege com novas previsões para a economia norte-americana. Nesse dia, vários membros da Fed vão também discursar em conferências. John Williams, presidente da Reserva Federal de Nova Iorque, vai falar num encontro sobre mercados financeiros nesta cidade. Já Charles Evans, responsável pela Fed em Chicago, vai falar em Detroit sobre o setor automóvel.



Quarta-feira Balança comercial nos Estado Unidos

Em plena guerra comercial entre EUA e China, na quarta-feira, dia 4, será conhecida a evolução da balança comercial dos Estados Unidos da América. Recentemente, a 29 de agosto, Donald Trump anunciou que iam aumentar de 25% para 30% a tarifa atualmente aplicada sobre 250 mil milhões de dólares de bens chineses a partir de 1 de outubro.



Quinta-feira Ibersol encerra apresentação de contas do semestre



A empresa que gere cadeias de restauração como a KFC e a Pizza Hut vai divulgar os resultados do primeiro semestre deste ano, encerrando, assim, a ronda de apresentação dos resultados do primeiro semestre das empresas do PSI-20. No primeiro trimestre, os lucros da Ibersol caíram 43% para dois milhões de euros.



Sexta-feira Evolução do PIB e do emprego na zona euro





O Eurostat vai apresentar esta sexta-feira, 6 de setembro, os dados sobre a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) na Zona Euro, bem como a evolução do emprego nesta geografia durante o segundo trimestre deste ano.



Sexta-feira Taxa de desemprego nos Estados Unidos