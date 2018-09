A sua semana dia-a-dia: Dados económicos e discursos do BCE agitam semana

Segunda-feira Discursos de membros do BCE animam início da semana

A semana será marcada pelos discursos de dois membros do Banco Central Europeu (BCE) em diferentes eventos. O francês Benoît Coeuré e do alemão Peter Praet marcam presença numa conferência em Berlim e Bruxelas, respectivamente. Os dois responsáveis poderão dar alguns detalhes sobre o reinvestimentos do balanço no mercado, depois de terminado o programa de compra de activos.





Segunda-feira Inflação na Zona Euro em Agosto





O gabinete de estatísticas europeu divulga os números finais da evolução do índice de preços no consumidor (IPC) em Agosto. Segundo as previsões dos economistas consultados pela agência Bloomberg, deverá ser confirmada a primeira leitura, que avançava que a taxa de inflação avançou 2% no último mês em termos anuais, face aos 2,1% registados um mês antes. Terça-feira Presidente sul-coreano visita vizinha Coreia do Norte

Depois de terem protagonizado um encontro histórico em Abril, os líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, Kim Jong-un e Moon Jae-in, voltam a encontrar-se, mas desta vez a reunião ocorrerá na capital norte-coreana, em Pyongyang. É a primeira vez em 11 anos que um líder da Coreia do Sul viaja até à capital do país vizinho.





Quarta-feira IGCP realiza leilão de dívida de curto prazo