A sua semana dia-a-dia: Discurso de Powell e OPEP agitam semana

Quinta-feira

Um dos eventos marcantes da semana é a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), em Viena. O cartel, responsável por cerca de 40% da produção de petróleo a nível mundial, vai discutir a sua estratégia para 2019 e decidir se volta a cortar a sua produção, face à forte correcção das cotações do petróleo nas últimas semanas. Um dos entraves para votar um corte da oferta poderá ser a Rússia. O presidente russo Vladimir Putin adiantou, na semana passada, que o nível actual do petróleo está "perfeitamente bem", deixando antever que não vai alinhar com um corte.



Sexta-feira Taxa de desemprego nos EUA deverá estabilizar

A semana será marcada pela divulgação de indicadores relacionados com a criação de emprego nos EUA e a evolução da média de horas trabalhadas na maior economia do país. Os economistas consultados pela Bloomberg antecipam que a taxa de desemprego no país se tenha situado em 3,7% em Novembro, à semelhança do que aconteceu no mês anterior.



Sexta-feira Moody's pronuncia-se sobre dívida do Reino Unido

A agência de notação financeira Moody's tem agendada para esta sexta-feira uma possível acção de "rating" para a dívida do Reino Unido. A instituição poderá juntar-se a outras agências de notação financeira, como a Standard & Poor's, que já alertaram sobre os impactos de uma eventual saída desordenada do país da União Europeia. Segundo a S&P, o risco do país abandonar a União sem um acordo aumentou de forma significativa, um cenário que resultaria numa "recessão moderada".