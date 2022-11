A sua semana dia a dia: dívida da Greenvolt, "rating" e austeridade britânica

A Vodafone vai divulgar, antes da abertura do mercado, resultados relativos ao terceiro trimestre do ano. A telecom tem anunciado uma série de operações de venda e fusão de parte do negócio, uma estratégia que pode desbloquear valor para os acionistas. As estimativas compiladas pela Bloomberg apontam para uma desaceleração do crescimento orgânico de receitas com serviços, especialmente em Espanha e Itália.