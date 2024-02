A sua semana dia a dia: Dragão fecha bolsas chinesas e arranca "earnings season" do PSI

Nesta quarta-feira há uma torrente de dados a serem publicados pelo INE: as estatísticas de fluxos entre Estados do mercado de trabalho, referente ao quarto trimestre do ano passado, assim como os índices de produção, empregamos, remunerações na construção de dezembro. Além de vários dados do mercado de trabalho, também o setor do turismo vai estar em destaque, com a publicação dos números da atividade turística e do transporte aéreo em dezembro.