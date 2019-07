Boris Johnson deverá ser confirmado como novo líder do Partido Conservador, o que o levará ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Substituirá Theresa May. Boris Johnson é um defensor do Brexit, e por isso pode impulsionador uma saída sem acordo. Terça-feira são revelados os resultados da votação dos tories que escolhem entre Boris Johnson e Jeremy Hunt.

Terça-feira Pedro Sánchez tenta investidura Desde as eleições de abril que Pedro Sánchez ganhou, o PSOE não conseguiu, ainda, acordo para formar governo. Mas a sua tentativa de investidura começa, no parlamento, segunda-feira, submetendo-se à votação na terça, 23 de julho. Os deputados votarão, um a um, o seu nome. Para que possa ser empossado, Pedro Sánchez precisam de uma maioria absoluta no parlamento espanhol, ou seja, 176 deputados.



Terça-feira FMI atualiza previsões económicas O FMI atualiza as suas projeções económicas. A economista-chefe da instituição, Gita Gopinath, apresentará as conclusões em conferência de imprensa.



Quarta-feira Chuva de resultados cá dentro e lá fora A época de resultados regressa em força. É dia para se ficar a conhecer as contas da EDP Renováveis, Impresa e Navigator. Lá fora, é o dia do Deutsche Bank, que recentemente apresentou o seu plano de reestruturação, e nos Estados Unidos serão divulgadas os resultados do Facebook e da Tesla.



Quinta-feira BCE abre caminho a mudanças Mario Draghi lidera uma das suas últimas reuniões como presidente do BCE, antes de dar como terminado o mandato em outubro. A maior parte dos analistas espera que o BCE sinalize estar pronto para avançar com corte nos juros e mais estímulos, mas poucos são os que antecipam que esses passos sejam concretizados já.



Quinta-feira Pesos pesados divulgam contas

É mais um dia com muitos resultados. Por cá, REN, Jerónimo Martins, CTT, EDP e Novabase divulgam contas semestrais (na sexta é a vez da Semapa, Pharol, Sonaecom e Sonae Capital). Nos EUA, quinta-feira é dia A, de Amazon e Alphabet.



Sexta-feira Estados Unidos revelam PIB

Os Estados Unidos divulgam o PIB do segundo trimestre deste ano. Estima-se que o crescimento tenha abrandado para 1,8%, o ritmo mais lento desde 2016.