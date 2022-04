A sua semana dia a dia: “Earnings season”, dívida pública e endividamento

Portugal vai regressar ao mercado de dívida de curto prazo. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP vai realizar pelas 10:30 um leilão duplo das linhas de Bilhetes do Tesouro com maturidades em 22 de julho de 2022 e 17 de março de 2023, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros. Será a primeira emissão após a apresentação do Orçamento do Estado para 2022.