A sua semana dia-a-dia: Eleições nos EUA, Fed e resultados marcam agenda

Segunda-feira BCP prepara caminho para voltar aos dividendos



A semana começa com a realização da assembleia-geral de accionistas do BCP. Nesta reunião, o banco liderado por Miguel Maya tem como único ponto da ordem de trabalhos a proposta de uma alteração contabilística que visa reforçar a situação do banco, de modo a colocá-lo em condições para poder distribuir resultados. O banco não paga dividendos aos accionistas desde 2010. Recentemente, o presidente do banco reiterou que é seu objectivo fazer a distribuição de dividendos no próximo ano, mas ainda não há certezas.



Terça-feira Eleições intercalares determinam assentos no Congresso



As eleições intercalares nos Estados Unidos, que ocorrem a meio do mandato presidencial, decorrem esta terça-feira. Vão determinar os assentos nas duas câmaras do Congresso. Ou seja, vão determinar se os republicanos mantêm o controlo do Congresso no caminho para a re-eleição de Donald Trump em 2020.

Quarta-feira Resultados trimestrais voltam à bolsa de Lisboa



A última semana foi marcada pela publicação de resultados de várias empresas da bolsa nacional. E esta semana voltará a ser activa nesse aspecto. Na quarta-feira, o mercado vai ficar a conhecer as contas dos primeiros nove meses do ano da EDP Renováveis, Corticeira Amorim e, no dia seguinte, será a vez da EDP, Nos e REN. Já o BCP, que realiza uma AG na segunda-feira, divulga resultados também na quinta-feira.



Quarta-feira EUA publicam relatório "stocks" de petróleo



Esta semana, será também importante para a evolução dos preços do petróleo. Isto porque, na quarta-feira, o Departamento de Energia dos Estados Unidos publica o relatório semanal sobre a evolução dos "stocks" de crude no país, o maior consumidor do mundo. Dias antes, na segunda-feira, as sanções dos Estados Unidos ao Irão entram em vigor, com o objectivo de reduzir as exportações de petróleo do país a "zero". Mas oito países deverão receber isenções dos EUA, incluindo a China e a Turquia.



Quinta-feira Reserva Federal reúne-se e deixa juros inalterados



A Reserva Federal dos Estados Unidos tem reunião de política monetária agendada para esta quinta-feira. E a expectativa dos economistas consultados pela agência Bloomberg é de que o banco central deixe a taxa de juro inalterada num intervalo entre 2% e 2,25%. No encontro anterior, Jerome Powell subiu os juros pela terceira vez este ano. Recentemente, no Livro Bege, a Fed afirmou que a economia norte-americana está a crescer a um "ritmo modesto a moderado".