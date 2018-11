A sua semana dia-a-dia: Itália, resultados e emissão centram atenções

Segunda-feira Discussão das negociações para o Brexit



Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia discutem em Bruxelas os últimos desenvolvimentos em torno do Brexit. Após o encontro, Michel Barnier, responsável pelas negociações da parte da União Europeia falará com os jornalistas. No final de Outubro, o negociador britânico, Dominic Raab, afirmou numa carta ao Parlamento britânico que espera ter pronto um acordo com a União Europeia sobre a saída do Reino Unido até ao próximo dia 21 de Novembro.



Terça-feira Termina prazo para Itália apresentar orçamento



O governo italiano apresentou uma proposta de orçamento que foi recusada pela Comissão Europeia, numa decisão inédita. O comissário europeu para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, afirmou na altura que as metas assumidas pelo executivo italiano representam um "desvio claro e assumido". Foi assim dado um novo prazo para que Itália apresentasse uma nova proposta e que termina esta terça-feira, 13 de Novembro. O ministro italiano, Giovanni Tria, tem reiterado que o projecto orçamental transalpino "não vai mudar".

Quarta-feira Sonae publica contas dos primeiros nove meses do ano



Depois de uma semana intensa no que diz respeito à apresentação de resultados, esta será mais calma nesse aspecto. A Sonae revela ao mercado as suas contas, relativas aos primeiros nove meses do ano. Mas não será a única. Na segunda-feira, a Sonaecom também revela como evoluíram as suas operações neste período. E, na sexta-feira, será a vez da Glintt.



Quarta-feira IGCP faz emissão de obrigações para reembolsar FMI



A agência que gere a dívida pública nacional vai realizar um duplo leilão de obrigações do Tesouro (OT) na quarta-feira, com o objectivo de angariar entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros. O objectivo, de acordo com o instituto liderado por Cristina Casalinho, passa por utilizar o encaixe da emissão para "pagar antecipadamente parte do empréstimo do FMI". O secretário de Estado Adjunto do ministro das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, já tinha revelado que Portugal poderia regressar em breve aos pagamentos antecipados ao FMI.



Quinta-feira AIE publica relatório mensal sobre o petróleo



Numa altura em que os preços do petróleo têm estado pressionados, a Agência Internacional de Energia (AIE) publica o relatório mensal sobre o mercado petrolífero. Este documento será conhecido na quinta-feira, dois dias depois da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) também o ter feito.