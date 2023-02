A sua semana dia a dia: lucro da Corticeira Amorim, feriado em Wall Street e a guerra

A Reserva Federal norte-americana vai divulgar na quarta-feira ao final do dia as minutos do seu último encontro de política monetária. A 1 de fevereiro, a autoridade monetária liderada por Jerome Powell anunciou a subida dos juros de referência em 25 pontos base. A decisão tomada de forma unânime e assinalou o segundo abrandamento consecutivo no ritmo de aumentos.