A sua semana dia a dia: Mão cheia de dados económicos dominam atenções

Segunda-feira Vice do BCE pode dar pistas sobre futuro



Luis de Guindos vai prestar declarações como vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) em Frankfurt e as suas palavras poderão incluir indicações sobre a direção futura da política monetária.



Terça-feira Johnson e Corbyn no primeiro debate

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, defrontam-se no primeiro debate televisivo antes das eleições legislativas de 12 de dezembro.

Terça-feira Vendas automóveis na Europa divulgadas

A Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA) divulga as vendas de automóveis ligeiros de passageiros na Europa em outubro. Nos primeiros nove meses do ano regista-se uma quebra de 1,6%.A Reserva Federal (Fed) dos EUA divulga as atas da sua última reunião, a 30 de outubro, podendo dar indicações das intenções da instituição para o futuro. Em Portugal, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga a Síntese Económica de Conjuntura relativa ao mês de outubro.A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) publica o relatório com o "outlook" económico mundial. No mesmo dia, a Comissão Europeia divulga a estimativa rápida do índice de confiança dos consumidores na Zona Euro em novembro.

A Ibersol, uma das cotadas do PSI-20, divulga os resultados referentes ao terceiro trimestre deste ano. A empresa viu os lucros encolherem 28,3% no primeiro semestre, para os 7,8 milhões de euros.



Sexta-feira Lagarde e Weidmann discursam



A presidente do BCE, Christine Lagarde, e o presidente do Bundesbank, Jens Weidmann, discursam em Frankfurt. Mais uma vez, os mercados vão tentar perceber pistas sobre as políticas monetárias que serão seguidas pelo Banco Central Europeu.





Sexta-feira Índices PMI e PIB alemão



A IHS Markit divulga os índices PMI, que medem a atividade da indústria e serviços, relativos a novembro para os Estados Unidos e União Europeia. Também a fechar a semana são divulgados os dados definitivos sobre o PIB alemão no terceiro trimestre. Segundo os dados preliminares já divulgados pelo instituto de estatística alemão, o "motor" da economia europeia cresceu 0,1% em cadeia, escapando à recessão técnica.