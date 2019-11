É o designado "Single’s Day" (Dia dos Solteiros) na China, que rivaliza, em termos de promoções no comércio, com a Black Friday norte-americana. No ano passado, foram realizadas vendas de cerca de 30 mil milhões de euros em 24 horas. O Alibaba espera 500 milhões de utilizadores este ano.

Segunda-feira

Os dados referentes ao crescimento económico do Reino Unido no terceiro trimestre são divulgados esta segunda-feira, esperando-se um crescimento de 1,1% face ao trimestre homólogo do ano passado, e uma subida em cadeia de 0,4% face à queda de 0,2% no segundo trimestre. No dia seguinte serão conhecidos os dados do desemprego e salários no Reino Unido.



Terça-feira A voz de Trump sobre economia

Tudo o que Donald Trump diz sobre economia, nomeadamente a guerra comercial com a China, é ouvido e lido pelos mercados. Esta terça-feira, vai discursar no Clube Económico de Nova Iorque.



Quarta-feira Sonae mostra o que se passou no trimestre

A Sonae divulga dados financeiros até setembro. O CaixaBank BPI antecipa lucros nos primeiros nove meses do ano de 95 milhões de euros, menos 10% do que no mesmo período do ano passado. Considerando apenas o terceiro trimestre do ano, o resultado líquido terá mais do que duplicado (132%) para 57 milhões de euros. A semana vai fechar com os resultados da REN e Glintt (na sexta-feira).



Quarta-feira Audições para impedimento de Trump

O processo de impedimento (impeachment) de Donald Trump entra numa nova fase, com a Comissão do Congresso a abrir as portas para as primeiras audições públicas sobre a relação do presidente norte-americano com a Ucrânia. Mesmo que Trump seja acusado pelo Congresso, não é automática a sua destituição, que só valerá com votos do Senado, que é maioritariamente republicano. Também neste dia irá ao Congresso - à comissão de Economia - o presidente da Fed, Jerome Powell, que comparece no dia seguinte na comissão de Finanças da mesma casa parlamentar.



Quinta-feira Alemanha em recessão e Portugal a crescer

O Eurostat divulga a estimativa rápida para o PIB e emprego da Zona Euro e da União Europeia do terceiro trimestre. Neste dia, ficam a conhecer-se os números da Alemanha, que deverão mostrar a entrada em recessão do país. Já Portugal deverá mostrar um crescimento que se estima perto de 2% no terceiro trimestre. Também o Japão revela o seu PIB.



Sexta-feira Sinais económicos dos Estados Unidos