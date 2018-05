A sua semana dia-a-dia: O registo da OPA da EDP, o emprego nos EUA e a Fitch

Miguel Baltazar

Segunda-feira Feriado nos EUA e no Reino Unido

A semana será mais curta nas praças norte-americanas e britânica. Nos EUA, os mercados estão encerrados devido ao "Memorial Day". Já no Reino Unido comemora-se o feriado de Primavera da banca. Devido a estes dois feriados, a negociação deverá ser mais reduzida nas bolsas europeias.



Terça-feira Macron discursa na conferência da OCDE

Arranca na terça-feira a conferência de dois dias da Organização para a Cooperação e para o Desenvolvimento Económico (OCDE). O presidente francês, Emmanuel Macron, e o secretário do Comércio norte-americano, Wilbur Ross, estão entre os oradores do evento. Temas como as tensões geopolíticas e o crescimento económico deverão ser alvo de discussão no evento. No dia 30, a instituição divulga novas previsões para a economia europeia.

Terça-feira Membros do BCE discursam

O membro do Banco Central Europeu, François Villeroy de Galhau, e do conselho executivo, Yves Mersch, discursam em diversos eventos. No mesmo dia participam ainda outros membros da autoridade monetária europeia noutras conferências. Os responsáveis poderão deixar pistas sobre a retirada de estímulos na Zona Euro.

Quarta-feira Livro Bege da Fed dá indicações sobre a economia dos EUA

A meio da semana será divulgado o Livro Bege da Reserva Federal dos EUA. Este documento deverá actualizar as previsões do banco central para a economia norte-americana. As minutas relativas à última reunião da Fed mostram que os responsáveis da instituição consideraram, unanimemente, que o panorama económico dos EUA garante para breve uma subida dos juros.



Quinta-feira Números do emprego divulgados nos EUA

A economia americana deverá ter mantido o ritmo de crescimento no primeiro trimestre, uma conjuntura que está a reflectir-se na robustez do mercado laboral. Segundo a Bloomberg, o relatório da ADP sobre a criação de emprego no país deverá revelar que foram criados 195 mil postos de trabalho no primeiro trimestre do ano. No mesmo período, o PIB deverá ter crescido 2,3%.



Quinta-feira Inflação no Euro acelera em Maio

A taxa de inflação na Zona Euro deverá ter-se situado em 1%, este mês, segundo as estimativas dos economistas consultados pela Bloomberg.