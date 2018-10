A sua semana dia-a-dia: Orçamento, Brexit e Fed marcam ritmo

A semana tem início com a entrega do Orçamento do Estado para 2019 na Assembleia da República. Nos dias seguintes, as negociações em torno do Brexit e as minutas da Fed centram as atenções.

Segunda-feira Governo entrega Orçamento do Estado para 2019

O Governo tem até esta segunda-feira para entregar na Assembleia da República a proposta para o Orçamento do Estado para 2019. Um documento que foi aprovado em Conselho de Ministros. Este será o último orçamento da legislatura e, na semana passada, o ministro das Finanças, Mário Centeno, recebeu os partidos com representação parlamentar e comunicou-lhes o cenário macroeconómico previsto pelo Governo para o próximo ano. A proposta de Orçamento do Estado prevê em 2019 um crescimento de 2,2%, um défice de 0,2% e um desemprego de 6,3%.



Segunda-feira Bank of America publica contas

No final da semana passada, JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo apresentaram as contas do terceiro trimestre, com estes bancos a reportarem um conjunto de resultados acima das estimativas dos analistas. Números que ajudaram Wall Street a interromper um ciclo de seis sessões em terreno negativo. Esta segunda-feira será a vez de o Bank of America publicar os resultados dos primeiros nove meses do ano.

Terça-feira Indicadores da economia dos EUA

Como acontece habitualmente, a semana será também marcada pela publicação de indicadores económicos. E estes serão particularmente relevantes do outro lado do Atlântico. Para terça-feira, está prevista a divulgação da produção industrial, em Setembro. Ao longo da semana, serão também conhecidas as vendas a retalho e a construção de casas, em Setembro, e a venda de casas usadas, no mesmo mês.

Quarta-feira Mais um passo rumo ao Brexit

O Brexit será um dos temas da semana. Os líderes dos 28 países do bloco europeu reúnem-se na quarta-feira para discutir o acordo com o Reino Unido para a saída da União Europeia. Na semana passada, Michel Barnier, o responsável pela negociação do Brexit por parte da União Europeia, considerou que o acordo sobre a saída do Reino Unido do bloco "estará ao alcance para o dia 17 de Outubro, próxima quarta-feira".



Quarta-feira Fed divulga minutas da última reunião

Ainda na quarta-feira, a Reserva Federal publica as minutas relativas à última reunião de política monetária, que decorreu entre 25 e 26 de Setembro. Neste encontro, o banco central norte-americano subiu a taxa de juro de referência pela terceira vez este ano. O preço do dinheiro foi aumentando a taxa em 25 pontos base, para um intervalo entre 2% e 2,25%.





Quinta-feira Membro do BCE discursa em Viena Ewald Nowotny, membro do Banco Central Europeu (BCE), discursa esta quinta-feira, em Viena. Palavras que serão seguidas com especial atenção, tendo em conta que está agendada para a semana seguinte a reunião de política monetária do banco central.





Sexta-feira Atenções voltadas para o PIB da China

A semana termina com a publicação do produto interno bruto (PIB) da China. Os economistas consultados pela Bloomberg estimam que a economia chinesa tenha estado sob pressão no terceiro trimestre, essencialmente devido à guerra comercial com os Estados Unidos. Estes especialistas apontam para um crescimento de 6,5%, abaixo do avanço de 6,7% do trimestre anterior.