A sua semana dia-a-dia: Orçamento, Semapa e medidas para covid em foco

Os mercados deverão registar menor liquidez no arranque desta semana, uma vez que as bolsas norte-americanas vão estar encerradas devido ao feriado do Memorial Day. Os mercados britânicos também vão estar fechados devido ao feriado do Spring Bank.

Terça-feira

Philip Lane, o economista-chefe do Banco Central Europeu, vai estar numa conferência esta terça-feira, sobre a União Europeia, o contexto da covid-19 e o futuro dos serviços financeiros. Os investidores vão estar atentos a quaisquer indicações do banco central relativamente às perspetivas económicas e futuros movimentos de política monetária.



Quarta-feira Europa revela propostas para fundo de recuperação

A Comissão Europeia vai adotar e apresentar, esta quarta-feira, as suas propostas do orçamento plurianual da União Europeia para 2021-2027 e do fundo de recuperação da economia europeia no quadro da crise da covid-19. As propostas vão ser apresentadas mais de um mês depois de os chefes de Estado e de Governo da União Europeia terem solicitado ao executivo comunitário a sua formulação com caráter de urgência.



Quinta-feira Como está a economia dos EUA?

A leitura preliminar do PIB dos EUA para o primeiro trimestre revelou que a economia encolheu ao ritmo mais célere desde 2008. Esta quinta-feira será apresentada a segunda estimativa para este indicador, que poderá dar mais sinais relativamente à evolução da economia norte-americana num contexto marcado pelo impacto da pandemia nas empresas e nas famílias. Serão ainda revelados os pedidos de subsídio de desemprego. Na semana que terminou a 16 de maio, registaram-se 2,438 milhões de pedidos.



Quinta-feira Semapa revela contas trimestrais

A empresa vai revelar esta quinta-feira os resultados para o primeiro trimestre do ano. Nos primeiros três meses do ano passado, a Semapa obteve um resultado líquido atribuível a acionistas de 39,7 milhões de euros.





Sexta-feira INE revela detalhes sobre o PIB

A economia portuguesa contraiu 2,4%, em termos homólogos, no primeiro trimestre de 2020, de acordo com a estimativa rápida divulgada em meados de maio pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). É a maior queda homóloga desde o primeiro trimestre de 2013. Esta sexta-feira, o INE irá divulgar as contas nacionais trimestrais para os primeiros três meses do ano, o que vai permitir perceber em detalhe que setores influenciaram este movimento, num período marcado pela covid-19.