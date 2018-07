A sua semana dia-a-dia: Os resultados dos bancos nos EUA e a emissão de dívida

Segunda-feira Draghi discursa no parlamento europeu

O presidente do Banco Central Europeu (BCE) estará esta segunda-feira no Parlamento Europeu. Mario Draghi deverá falar sobre a política monetária e económica, dando novas pistas sobre como irá conduzir a retirada de estímulos na Zona Euro. A instituição já comunicou que pretende terminar o programa de compra de activos, continuando a reinvestir o valor já aplicado.





Terça-feira Conferência tecnológica na Ásia junta sector





O mercado asiático tem algumas das maiores tecnológicas do mundo. Num momento em que o sector continua a brilhar a nível global, a China acolhe a Rise, a maior conferência tecnológica da Ásia. O evento decorre durante três dias e deverá juntar as maiores empresas do sector. Quarta-feira Trump em conferência da NATO para debater defesa

Num momento em que o tema da migração concentra atenções na Europa e nos EUA, Donald Trump estará presente no encontro da NATO, em Bruxelas. O presidente dos EUA e os outros líderes irão debater temas como a cooperação na defesa.





Quarta-feira Tesouro vai emitir dívida a 10 e a 16 anos