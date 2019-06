No dia a seguir ao fim da reunião da Fed, é a vez do Banco do Japão e do Banco de Inglaterra anunciarem as respetivas políticas monetárias. Não são esperadas alterações, mas as intervenções de Haruhiko Kuroda, do Banco do Japão, e de Mark Carney, do banco central britânico, darão pistas futuras.

Quinta-feira Conselho Europeu com decisões a tomar

O Conselho Europeu, dia 20 e 21 de junho, tem várias decisões relevantes em cima da mesa, até porque acontece depois das eleições europeias. Assim discutirá quem serão os próximos presidentes da Comissão Europeia, do Conselho Europeu, do Parlamento Europeu e o Alto Representante para a Política Externa. É também altura para discutir o próximo plano orçamental plurianual europeu. Na agenda está ainda Conselho Europeu debruçar-se-á a análise às recomendações específicas por país, num momento em que Itália está sob os holofotes. No dia seguinte acontece a Cimeira do Euro.



Sexta-feira Fitch tem prevista nota sobre Espanha

Depois das eleições que deram a vitória ao PSOE, de Pedro Sánchez, sem maioria, a Fitch tem previsto pronunciar-se sobre a notação da dívida de Espanha. Em janeiro manteve-se inalterada a notação de A-, com perspetiva estável. Esta é, aliás, a perspetiva também da Moody's que, no ano passado, elevado a notação para Baa1. A S&P dá uma nota de A- com perspetiva positiva.