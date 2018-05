A sua semana dia-a-dia: Resultados, Cimeira e economia agitam semana

Segunda-feira Membros da Fed discursam

O arranque da semana vai ser marcado pelos discursos de vários membros da Reserva Federal dos EUA. A presidente da Fed de Cleveland, Loretta Mester, vai falar numa conferência em Paris. No mesmo dia, James Bullard, da Fed de St Louis, estará num evento em Nova Iorque.



Segunda-feira Acções domésticas chinesas incluídas no MSCI

O MSCI anuncia a sua revisão semestral para os índices dos mercados emergentes. A revisão vai incluir a entrada das acções chinesas de classe A, negociadas em Xangai e Shenzen, nestes índices. Segundo a Reuters, os índices MSCI vão incluir 230 acções domésticas chinesas em dois momentos em Junho e Setembro, um movimento que vai abrir o investimento estrangeiro aos títulos do país.

Terça-feira Evolução da economia da Zona Euro no primeiro trimestre

Serão conhecidos os primeiros números relativos à evolução do produto interno bruto (PIB) da Zona Euro nos primeiros três meses do ano. Segundo as previsões da Bloomberg, a economia do euro deverá ter crescido 2,5% em termos homólogos.

Quarta-feira Draghi discursa em Frankfurt

Numa semana marcada pelos discursos de vários membros do banco central dos EUA e do BCE, Mario Draghi também irá discursar em Frankfurt. O presidente da autoridade monetária europeia deverá deixar novas indicações sobre o programa de compra de activos na região.



Quarta-feira IGCP emite dívida de curto prazo

A agência que gere a dívida pública nacional vai voltar ao mercado na próxima semana, para um duplo leilão de curto prazo. Uma semana depois de ter colocado dívida a cinco e a dez anos com um custo mínimo, o Tesouro procura captar até 1.750 milhões de euros em títulos a seis e a 12 meses.



Quinta-feira Sonae apresenta contas do trimestre

A "holding" da família Azevedo apresenta as contas do primeiro trimestre de 2018. Além da Sonae, também a Corticeira Amorim e a Semapa divulgam resultados esta semana.

Quinta-feira Cimeira debate saída dos EUA do acordo nuclear com o Irão

A saída dos EUA do acordo nuclear com o Irão deverá ser um dos temas em destaque na cimeira europeia que decorre no final da semana, em Sófia, na Bulgária. Os líderes europeus deverão reiterar o seu compromisso com o acordo e discutir o comércio global. Numa primeira reacção à decisão de Donald Trump, a chanceler alemã confirmou que os europeus "tudo farão" para manter o Irão no acordo nuclear, acrescentando que a retirada dos EUA do pacto aumenta a responsabilidade da União Europeia.



Sexta-feira CTT pagam dividendo de 38 cêntimos