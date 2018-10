A sua semana dia-a-dia: Resultados e desemprego são o prato forte

Segunda-feira Galp Energia arranca contas no PSI-20

O BPI apresentou, na semana passada, os resultados relativos ao terceiro trimestre. Mas só esta semana arranca a época de resultados no PSI-20. E a Galp Energia será a primeira cotada a prestar contas ao mercado. No mesmo dia, também a Impresa revela os seus números. Um dia depois, estão agendadas as contas da Navigator, CTT e Jerónimo Martins. Já na quarta-feira será a vez de Semapa, Altri e Cofina.

Terça-feira PIB da Zona Euro cresce menos



O segundo dia da semana será marcado pela publicação de indicadores económicos relevantes, nomeadamente na Zona Euro. O Eurostat divulga a evolução do produto interno bruto (PIB), do terceiro trimestre. E as estimativas dos economistas consultados pela agência Bloomberg apontam para que a economia da região tenha crescido 1,8%, o que compara com a expansão de 2,1% registada no trimestre anterior.



Terça-feira Tecnológicas revelam resultados



As bolsas mundiais têm atravessado um período conturbado. Na Europa, as acções estão em mínimos de 2016 e, nos Estados Unidos, o S&P500, índice de referência já cai 10% face ao máximo anterior, o que significa que está em correcção. Do outro lado do Atlântico, as tecnológicas têm estado sob grande pressão, com os resultados a decepcionarem os investidores. Esta terça-feira, os mercados estarão atentos às contas do Facebook e, dois dias depois, será a vez da Apple publicar as contas do terceiro trimestre. A dona do iPhone agendou também para esta terça-feira a apresentação de novos produtos.



Quarta-feira Inflação em alta na Zona Euro



Depois do PIB, o Eurostat publica também a estimativa do índice de preços no consumidor, em Outubro. E as estimativas dos economistas ouvidos pela Bloomberg apontam para uma subida da taxa de inflação de 2,2%, depois do avanço de 2,1% verificado um mês antes. Também na quarta-feira será conhecida a taxa de desemprego, na região, relativa a Setembro. Esta deverá ter ficado inalterada nos 8,1%, segundo as previsões.



Quinta-feira Banco de Inglaterra mantém juros



Uma semana depois do Banco Central Europeu (BCE), será a vez do Banco de Inglaterra realizar a sua reunião de política monetária. No encontro de Agosto, o governador Mark Carney anunciou uma subida do preço do dinheiro para os 0,75%. Foi o segundo aumento da taxa de juro em menos de um ano. No encontro desta semana, os economistas não antecipam alterações na política monetária. Por isso, as atenções dos investidores estarão voltadas para as questões que podem ser colocadas relativas ao Brexit.