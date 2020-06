A subida de 170% que está a liderar as ações europeias este ano

Após uma breve interrupção na subida das ações, quando o novo coronavírus começou a propagar-se pelo mundo, em fevereiro, as ações da Sinch continuaram a subir, atingindo recordes quase diariamente até se tornarem o título com melhor desempenho do índice europeu Stoxx 600 este ano, com um ganho de mais de 170%. Com a cotação nas 778 coroas suecas, as ações estão cerca de 13 vezes mais caras do que quando foram vendidas no IPO de 2015 sob o nome CLX Communications AB, aumentando o valor de mercado da empresa sueca para cerca de 46 mil milhões de coroas (cerca de 4,9 mil milhões de dólares).





Enquanto fornecedora de mensagens automatizadas que informam que um táxi ou uma encomenda está a caminho ou o lembram de uma consulta médica, a Sinch opera num mercado de alto crescimento. Os seus clientes incluem oito das dez maiores empresas de tecnologia dos EUA em valor de mercado, além de companhias aéreas, empresas de partilha de transportes e empresas de entregas, para as quais a sua plataforma em nuvem suporta mensagens, voz e vídeo. E está a expandir-se rapidamente: só este ano, a empresa fez quatro aquisições, incluindo o negócio de interconexão digital da SAP.