AB InBev protagoniza maior IPO do mundo este ano

A maior fabricante de cervejas do mundo pretende arrecadar até 9,8 mil milhões de dólares com a entrada em bolsa da sua unidade asiática.

A AB InBev pretende arrecadar até 9,8 mil milhões de dólares com a entrada na bolsa de Hong Kong da sua unidade da Ásia-Pacífico, o que tornará esta operação no maior IPO do mundo este ano.





A Budweiser Brewing Company APAC, que inclui um portefólio de mais de 50 marcas de cerveja, está a vender 1,6 mil milhões de ações entre 40 e 47 dólares de Hong Kong (5,13 e 6,02 dólares norte-americanos), de acordo com a Reuters.