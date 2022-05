Abanca: “O aforrador nunca esteve numa situação tão má”

As contas do Abanca indicam que em 82% do tempo passado desde 2002 houve perdas nos investimentos de baixo risco. O principal efeito veio pela inflação, que tem escalado este ano.

Abanca: “O aforrador nunca esteve numa situação tão má”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Abanca: “O aforrador nunca esteve numa situação tão má” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar