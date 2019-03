As ações mundiais registaram ontem a sétima sessão consecutiva de ganhos e atingiram máximos de outubro do ano passado. Hoje corrigem com os investidores a aguardarem com cautela os resultados da reunião da Fed.

Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,21% para 5.311,51 pontos

Stoxx600 cede 0,22% para 383,44 pontos

Nikkei valorizou 0,2% para 21.608,92 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 0,1 ponto para 1,301%

Euro desce 0,11% para 1,1339 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,35% para 67,85 dólares por barril em Londres

Bolsas europeias corrigem

As bolsas europeias seguem com quedas ligeiras depois de ontem terem atingido a quinta sessão de ganhos. O Stoxx600 cede 0,22% para 383,44 pontos e está a ser penalizado pelas cotadas do setor petrolífero e mineiro.

Entre as ações que mais caem destaca-se a Bayer, com as ações da companhia alemã a caírem 11,82% para 61,46 euros, um mínimo desde 3 de janeiro. Esta é a queda diária mais forte em 15 anos e surge depois da Bayer ter sofrido mais uma derrota judicial relacionada com o seu produto químico Roundup, que será cancerígeno.

As ações mundiais registaram ontem a sétima sessão consecutiva de ganhos e atingiram máximos de outubro do ano passado, devido às perspetivas menos desfavoráveis para a economia global, resultados positivos que foram apresentados por diversas empresas e várias operações de fusões e aquisições.

As atenções estão hoje centradas na reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos, embora não sejam expectáveis alterações na política monetária e no discurso do banco central. Na última reunião, a Fed disse ver motivos para uma abordagem paciente em matéria de política monetária, não dizendo se a próxima mexida poderá ser para cima – como se esperava – ou para baixo.

O Brexit também permanece na agenda, sendo que hoje deverá ser o dia em que Theresa May formaliza o pedido à União Europeia para um adiamento de "curta duração" da saída do bloco europeu.

Em Lisboa, o PSI-20 consegue contrariar esta tendência negativa e soma 0,21% para 5.311,51 pontos, beneficiando com a valorização das ações do BCP e da Jerónimo Martins.

Dólar sobe e libra recua em dia de pedido de adiamento do Brexit

Apesar de não serem esperadas alterações na política monetária da Reserva Federal (a decisão será conhecida às 19:00 de Lisboa), o dólar está a ganhar terreno contra as principais divisas. O índice da Bloomberg que mede o desempenho da moeda norte-americana contra as principais moedas mundiais está a subir 0,1%, numa altura em que o euro recua 0,11% para 1,1339 dólares.

No mercado cambial destaque também para a libra, que desce 0,33% para 1,3224 dólares e 0,26% para 1,1658 euros, num dia que deverá ficar marcado pela formalização do pedido de adiamento do Brexit. Segundo o Financial Times, a primeira-ministra britânica vai requerer um "curto adiamento" de até três meses da saída da União Europeia que continua prevista para as 23:00 do próximo dia 29 de março.

Juros estáveis em dia de leilão de BT

Os juros da dívida portuguesa seguem sem grandes oscilações e perto de mínimos históricos no prazo a 10 anos no dia em que o IGCP tem agendado um leilão de Bilhetes do Tesouro (BT) com o objetivo de emitir entre 1.250 e 1.500 milhões de euros. A "yield" dos títulos a 10 anos cede 0,1 pontos base para 1,301%, enquanto na Alemanha a taxa dos títulos com a mesma maturidade recua 0,2 pontos base para 0,095%.

Brent valoriza pelo terceiro dia seguido

O preço do petróleo está a valorizar tanto em Londres como em Nova Iorque. Na capital inglesa, o Brent do Mar do Norte, utilizado como valor de referência para as importações nacionais, sobe 0,35% para 67,85 dólares por barril. O Brent mantém-se assim próximo do máximo de quatro meses ontem registado na terceira sessão consecutiva a valorizar. Já nos EUA o West Texas Intermediate (WTI) ganha 0,12% para 59,10 dólares.





A contribuir para a subida da matéria-prima está um relatório do Instituto Americano do Petróleo que mostra que as reservas petrolíferas norte-americanas caíram em 2,13 milhões de barris na semana passada. Os números oficiais do governo são conhecidos esta quarta-feira.