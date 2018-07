Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,71% para 5.632,90 pontos

Stoxx 600 ganha 0,14% para 391,09 pontos

Nikkei valorizou 0,56% para 22.712,75 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 1 ponto para 1,722%

Euro sobe 0,10% para 1,1654 dólares

Petróleo em Londres cai 0,05% para 74,50 dólares o barril

Bolsas europeias em máximos de mais de um mês

As bolsas europeias estão a negociar em alta esta sexta-feira, 27 de Julho, pela segunda sessão consecutiva, preparando-se para fechar a melhor semana desde Março, animadas pelos resultados das empresas e pelas tréguas na disputa comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, ganha 0,14% para 391,09 pontos, o valor mais alto desde 15 de Junho.

Em Lisboa, o PSI-20 sobe 0,71% para 5.632,90 pontos, impulsionado sobretudo pela Galp Energia e pelas cotadas do sector do retalho. A petrolífera valoriza 1,09% para 17,62 euros, a Jerónimo Martins soma 1,13% para 12,525 euros e a Sonae ganha 3,09% para 98,4 cêntimos.

Juros em queda ligeira depois do BCE

Os juros da dívida portuguesa estão em baixa ligeira, acompanhando a tendência da generalidade dos países do euro. A yield associada às obrigações portuguesas a dez anos desce 1 ponto para 1,722%, enquanto em Espanha, no mesmo prazo, o alívio é também de 1 ponto para 1,353%. Em Itália, os juros recuam 2,0 pontos para 2,684%, e na Alemanha contrariam a tendência com uma subida ligeira de 0,3 pontos para 0,407%.

Ontem, o BCE deixou os juros inalterados, sublinhando que uma subida só deverá ocorrer depois do Verão do próximo ano, ainda que a possibilidade de estender o período de juros baixos se mantenha "enquanto for necessário para assegurar a continuação da convergência sustentada da inflação no sentido de níveis abaixo, mas próximos, de 2% no médio prazo."

Euro em alta face ao dólar

Depois de ter recuado 0,73% na sessão de ontem, na sequência da reunião do BCE, a moeda única europeia está a recuperar terreno face à divisa norte-americana, com uma subida ligeira de 0,10% para 1,1654 dólares.

Petróleo em baixa com alívio dos receios de disrupções

O petróleo está a negociar com sinal vermelho nos mercados internacionais, depois de ter sido impulsionado pelos receios de que um ataque a navios petroleiros da Arábia saudita pudesse provocar perturbações no fornecimento desta matéria-prima.

O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, desce 0,16% para 69,50 dólares, enquanto o Brent, transaccionado em Londres, cai 0,05% para 74,50 dólares.

Ouro e prata ganham brilho

O ouro regista um ganho ligeiro, numa altura em que o foco dos investidores está já no PIB dos Estados Unidos, que será revelado esta sexta-feira, e na reunião da Fed da próxima semana, em que o banco central deverá dar pistas sobre a evolução dos juros no país.

O metal amarelo ganha 0,18% para 1.224,89 dólares, enquanto a prata soma 0,49% para 15,4567 dólares.