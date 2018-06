Os mercados em números

PSI-20 desce 0,26% para 5.610,23 pontos

Stoxx 600 perde 0,61% para 383,58 pontos

Nikkei desvalorizou 0,56% para 22.694,50 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 0,1 pontos para 2,032%

Euro recua 0,23% para 1,1773 dólares

Petróleo em Londres desce 0,49% para 76,94 dólares o barril

Bolsas europeias a caminho da terceira semana de perdas

As bolsas europeias estão a descer pela quarta sessão consecutiva esta sexta-feira, 8 de Junho, penalizadas pelos sinais de abrandamento na economia do euro. Depois de o Eurostat ter confirmado ontem a desaceleração do PIB da região, no primeiro trimestre, hoje foi divulgado que a produção industrial e as exportações da maior economia europeia, a Alemanha, recuaram em Abril.

A produção industrial da Alemanha desceu 1%, quando as projecções apontavam para uma subida de 0,3%. Já as exportações recuaram 0,3%.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, desce 0,61% para 383,58 pontos, preparando-se para completar a terceira semana de perdas.

Em Lisboa, o PSI-20 desce 0,26% para 5.610,23 pontos, com o BCP a desvalorizar 0,92% para 26,8 cêntimos.

Juros descem na Europa

Os juros da dívida dos chamados periféricos do euro estão a descer, depois das subidas recentes provocadas pela instabilidade política em Espanha e Itália.

Esta sexta-feira, os juros associados às obrigações italianas a dez anos caem 4,2 pontos para 3,020%, enquanto em Espanha recuam 2,6 pontos. Já em Portugal estão praticamente inalterados, com uma subida ligeira de 0,1 pontos para 2,032%.

Na Alemanha, a descida é de 3,9 pontos para 0,445%.

Euro desce pela primeira vez em cinco sessões

A moeda única europeia está a desvalorizar face ao dólar, depois de quatro sessões consecutivas de ganhos. As subidas foram impulsionadas pela expectativa de que o BCE deverá dar indicações, na próxima semana, sobre o fim dos estímulos à economia, o que é positivo para o euro.

Nesta altura, o euro desce 0,23% para 1,1773 dólares.

Petróleo no vermelho à espera da OPEP

O petróleo está a negociar em terreno negativo nos mercados internacionais, penalizado pelos sinais divergentes que têm sido dados pelos membros da OPEP, que aumentam a expectativa de que não haverá acordo na próxima reunião.

Enquanto a Arábia Saudita e a Rússia admitiram que o cartel poderia reduzir gradualmente os cortes à produção, o Iraque já veio dizer que a oferta do grupo não vai subir e que os preços da matéria-prima estão num bom nível.

Os membros da OPEP vão reunir-se em Viena, no dia 22 de Junho, para debater esse tema.

Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, desce 0,49% para 65,63 dólares, preparando-se para completar esta sexta-feira a terceira semana consecutiva de perdas. Já o Brent, de Londres, desvaloriza 0,49% para 76,94 dólares, a a caminho da segunda semana de subidas.

Cobre desce de máximos de quatro anos

Acompanhando a queda dos metais industrias, o cobre está hoje no vermelho, em Londres, depois de atingido na quinta-feira o valor mais elevado dos últimos quatro anos.

O cobre cai 1,3% para 7.234 dólares por tonelada métrica, enquanto o alumínio desvaloriza 1%.