Os mercados em números

PSI-20 desce 0,03% para 5.420,81 pontos

Stoxx 600 perde 0,04% para 382,09 pontos

Nikkei desvalorizou 0,69% para 22.707,38 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuam 0,6 pontos para 1,918%

Euro sobe 0,15% para 1,1619 dólares

Petróleo em Londres ganha 0,15% para 77,76 dólares o barril

Acções europeias em mínimos de duas semanas

As bolsas europeias iniciaram o mês de Setembro em baixa ligeira, numa sessão que deverá ser de menor liquidez, já que as praças norte-americanas estarão encerradas devido à comemoração do Labor Day.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, perde 0,04% para 382,09 pontos, o valor mais baixo das últimas duas semanas. Nesta altura, só o espanhol IBEX e o londrino Footsie escapam às perdas com subidas de 0,11% e 0,37%, respectivamente.

Na bolsa nacional, o PSI-20 arrancou a sessão em alta mas já inverteu para terreno negativo, estando a descer 0,03% para 5.420,81 pontos.

A penalizar o principal índice nacional está sobretudo o BCP, que desce 0,76% para 24,89 cêntimos.

Juros portugueses descem após oito sessões de subidas

Os juros da dívida portuguesa estão em queda ligeira esta segunda-feira, 3 de Setembro, depois de oito sessões consecutivas de agravamento. A ‘yield’ associada às obrigações nacionais a dez anos cai 0,6 pontos para 1,918%, depois de se ter aproximado novamente dos 2% na semana passada.

A tendência de alívio estende-se à generalidade dos países do sul da Europa, com os juros da dívida de Espanha a dez anos a descerem 0,8 pontos para 1,465% e os de Itália a recuarem 4,7 pontos para 3,189%. Na Alemanha, pelo contrário, a yield sobe 1,3 pontos para 0,339%.

Dólar sobe a beneficiar das tensões comerciais

O índice que mede a evolução do dólar norte-americano face às principais congéneres está a subir pela terceira sessão consecutiva, continuando a beneficiar das tensões comerciais, que levam os investidores a refugiarem-se neste activo.

Este fim-de-semana ficou marcado pelo fim das negociações entre os Estados Unidos e o Canadá para a reformulação do NAFTA que não resultaram em qualquer acordo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sublinhou que o país só aceitará um acordo "justo" e que nem sequer há uma "necessidade política" de manter o Canadá no futuro acordo de livre comércio da América do Norte.

Petróleo sem tendência definida

O petróleo está a negociar sem uma tendência definida nos mercados internacionais, numa altura em que os receios em torno da diminuição da oferta, decorrente das sanções sobre o Irão, estão a ser compensados pelos sinais de aumento da produção em países como a Arábia Saudita e a Rússia.

O Brent, transaccionado em Londres, ganha 0,15% para 77,76 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, desce 0,07% para 69,75 dólares.

Ouro e prata em queda

O ouro está a negociar em terreno negativo, depois de ter completado, na sexta-feira, o quinto mês consecutivo de perdas, penalizado pela subida do dólar.

O metal amarelo desce 0,08% para 1.202,64 dólares, enquanto a prata recua 0,06% para 14,5313 dólares.