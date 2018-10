As bolsas europeias estão a descer pela sétima sessão consecutiva, ainda que com descidas muito mais ligeiras do que aquelas que marcaram a sessão asiática e o fecho do dia em Wall Street. O petróleo e os juros também estão em queda, antes do BCE.

Os mercados em números

PSI-20 desce 0,06% para 4.929,09 pontos

Stoxx 600 perde 0,69% para 350,83 pontos

Nikkei desvalorizou 3,72% para 21.268,73 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuam 1,3 pontos para 1,967%

Euro ganha 0,09% para 1,1402 dólares

Petróleo em Londres cai 0,74% para 75,61 dólares o barril

Acções europeias com maior série de perdas desde Fevereiro

As bolsas europeias estão em queda esta quinta-feira, 25 de Outubro, pela sétima sessão consecutiva, a mais longa série de perdas desde Fevereiro. O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, está mesmo a negociar no valor mais baixo desde Dezembro de 2016, ainda que esteja a registar uma descida muito mais ligeira do que aquelas que marcaram a sessão asiática e o fecho do dia em Wall Street.

A notícia da intercepção de vários engenhos explosivos destinados a altas figuras do Partido Democrata – como os Clinton e Obama – juntamente com os receios dos investidores em relação aos resultados das tecnológicas, que começam a ser apresentados hoje, levaram o Nasdaq a descer mais de 4%, na sua pior sessão desde 2011. Esse pessimismo estendeu-se à Ásia, com o Nikkei e o Topix a deslizaram mais de 3%.

Na Europa, apesar da tendência maioritariamente negativa, as bolsas de Madrid, Paris e Milão negoceiam com sinal positivo. As perdas do Stoxx600 estão a ser motivadas sobretudo pela WPP, que afunda mais de 17% - a maior descida desde 1999 – depois de os seus resultados terem ficado aquém do esperado e de a empresa ter revisto em baixa as projecções.

Em Lisboa, o PSI-20 desce 0,06% para 4.929,09 pontos, com as descidas a serem travadas pelo sector do papel, com destaque para a Altri, que valoriza 3,3% para7,21 euros, depois de a JB Capital Markets ter melhorado a recomendação para "comprar" e subido o preço-alvo para 10,25 euros.

Juros descem na Europa

Os juros da dívida estão a descer na generalidade dos países do euro, com destaque para Itália, o país que mais tem sido penalizado nos últimos tempos, devido aos receios com o orçamento do Governo de coligação para o próximo ano. Nesta altura, a ‘yield’ associada às obrigações italianas a dez anos cai 4,7 pontos base para 3,558%. Em Espanha, os juros recuam 1,5 pontos para 1,611% e em Portugal deslizam 1,3 pontos para 1,967%. Já na Alemanha, no mesmo prazo, a queda é de 0,9 pontos para 0,387%.

Euro em alta ligeira antes do BCE

A moeda única europeia está a negociar em alta ligeira face ao dólar, depois de duas sessões consecutivas de perdas, que atiraram o euro para mínimos de Agosto.

Esta evolução acontece no dia em que o BCE vai realizar a sua reunião de política monetária, em que não se esperam quaisquer anúncios relevantes. No entanto, o discurso de Mario Draghi, presidente da autoridade monetária, vai centrar as atenções.





Nesta altura, o euro sobe 0,09% para 1,1402 dólares.