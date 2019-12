Os principais mercados europeus abriram a sessão de hoje a negociar em alta, à boleia ainda do acordo comercial parcial firmado na semana passada entre os Estados Unidos e a China. A libra continua a beneficiar da vitória com maioria de Boris Johnson.

Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,5% para 5.229,25 pontos

Stoxx 600 avança 0,87% para 415,59 pontos

Nikkei desvalorizou 0,29% para 23.952,35 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 0,5 pontos base para 0,357%

Euro aprecia 0,11% para os 1,113 dólares

Petróleo em Londres ganha 0,15% para os 65,32 dólares por barril

Acordo EUA-China ainda ecoa nos mercados europeus

Os principais mercados europeus abriram a primeira sessão da semana ainda a refletir o acordo comercial parcial entre os Estados Unidos e a China, selado na semana passada. O Stoxx 600, o índice que reúne as 600 maiores cotadas da região, ganha 0,87% para 415,59 pontos.



Na passada quinta-feira, os representantes de Washington avançaram com a notícia de que o acordo com Pequim estaria firmado e, no dia seguinte, foi a vez da China confirmar. Este avanço nas negociações entre as duas maiores economias do mundo impulsionou a negociação, na reta final da semana passada, e hoje continua a ecoar no sentimento dos mercados.