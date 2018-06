Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,41% para 5.577,33 pontos

Stoxx600 ganha 0,98% para 380,57 pontos

Nikkei valorizou 0,15% para 22.304,51 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuam 1,0 ponto para 1,823%

Euro sobe 0,51% para 1,1628 dólares

Petróleo em Londres ganha 0,06% para 77,90 dólares o barril

Bolsas europeias sobem mais de 1%

Os principais índices europeus estão a negociar em alta esta sexta-feira, 29 de Junho, animados pelo acordo alcançado entre os líderes europeus, durante esta madrugada, sobre a questão dos migrantes.

Depois de longas horas de negociações, os líderes acordaram que os migrantes resgatados em território da UE serão enviados para "centros controlados" distribuídos pelo bloco para um "processamento rápido e seguro".

Apesar das dúvidas em relação à sua implementação, o acordo acalma os receios de um "bloqueio" nesta cimeira europeia, que colocasse ainda mais entraves a questões vistas como vitais, como a reforma do euro.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, ganha 0,98% para 380,57 pontos.

Na bolsa nacional, o PSI-20 sobe 0,41% para 5.577,33 pontos, animado sobretudo pela valorização de 1,72% do BCP para os 25,95 cêntimos.

Juros pouco alterados antes da inflação

Os juros da dívida portuguesa a dez anos estão a recuar 1,0 ponto para 1,823%, enquanto em Espanha a descida é de 0,3 pontos para 1,362%. Em Itália, a yield associada às obrigações a dez anos regista um alívio mais expressivo de 3,9 pontos para 2,741%, enquanto na Alemanha, pelo contrário, os juros sobem 1,9 pontos para 0,339%.

Esta evolução acontece no dia em que serão revelados os dados da inflação na Zona Euro e UE, números determinantes para a avaliação do BCE do rumo a seguir na política monetária.

Euro sobe mais de 0,5%

Além dos índices bolsistas, também o euro está a beneficiar do acordo alcançado entre os líderes europeus, tendo chegado a valorizar um máximo de 0,84% para 1,666 dólares, depois de anunciado o entendimento. Nesta altura, a moeda única aprecia 0,51% para 1,1628 dólares.

Brent com maior série de ganhos trimestrais em dez anos

O petróleo está pouco alterado nos mercados internacionais, encaminhando-se, porém, para completar a maior série de ganhos trimestrais em dez anos, em Londres, e oito anos, em Nova Iorque. Isto numa altura em que os receios em torno de disrupções na oferta a nível global têm anulado os efeitos da retirada gradual dos cortes à produção por parte da OPEP. Só nas últimas duas semanas, o petróleo acumulou uma valorização de 12% devido à postura mais dura dos Estados Unidos contra o Irão.

Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, desce 0,25% para 73,27 dólares, e o Brent, transaccionado em Londres, ganha 0,06% para 77,90 dólares.

Ouro recupera de mínimos

O ouro está em alta ligeira esta sexta-feira, depois de quatro sessões consecutivas de perdas, que atiraram o metal precioso para o valor mais baixo desde meados de Dezembro. O ouro deverá completar em Junho o seu pior mês desde Novembro de 2016, marcado pela vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos.

O ouro ganha 0,21% para 1.250,72 dólares, enquanto a prata valoriza 0,5% para 16,0832 dólares.