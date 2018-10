A Moody's, a única agência de notação financeira que mantém a dívida de Portugal num grau de investimento especulativo, tem agendada para esta sexta-feira, dia 12 de Outubro, uma possível acção de "rating" para Portugal. A expectativa é a de que a entidade possa melhorar a sua avaliação, que está em "Ba1" (primeiro nível de lixo) com uma perspectiva positiva. Também a DBRS se pode pronunciar sobre o rating de Portugal, tendo sido a única agência que manteve Portugal fora do lixo durante a crise e a vigência do programa de ajustamento da troika.



Neste momento, os juros portugueses estão praticamente inalterados. Os juros a dez anos da dívida pública portuguesa sobem 0,2 pontos base no mercado secundário para os 2,022%. Devido à pressão da situação de incerteza em Itália e a subida dos juros das obrigações norte-americanas, os juros portugueses têm negociado nos últimos dias acima dos 2%.



Euro sobe após minutas do BCE

A divisa europeia está a beneficiar da fraqueza do dólar nesta sessão, atingindo um máximo semanal de 1,1611 dólares depois das minutas do Banco Central Europeu (BCE) relativas à última reunião de política monetária terem sinalizado um tom positivo face ao corte de estímulos.



As minutas sugerem que a instituição liderada por Mario Draghi está a caminhar para a normalização da política monetária acomodatícia este ano, apesar da preocupação existente à volta da desaceleração da economia em vários Estados-membros.



"Temos ouvido vários comentários dos decisores da Zona Euro recentemente sobre o aumento da inflação e a mensagem é consistente: as pressões sobre os preços estão a crescer", disse à Reuters a especialista Kathy Lien, da BK Asset Management. O euro está a subir 0,1% para 1,1603 dólares.



Petróleo recupera após duas sessões de fortes perdas

O petróleo voltou aos ganhos nos mercados internacionais, depois de duas sessões consecutivas de fortes descidas que levaram a matéria-prima para o valor mais baixo desde 24 de Setembro. A motivar a queda esteve o receio de uma quebra da procura por combustíveis nos Estados Unidos, devido ao furacão Michael, e ainda o corte de estimativas da OPEP para a procura por petróleo dos seus membros. Ontem, o cartel antecipou que o mundo precisará de menos 900 mil barris por dia, em 2019, o equivalente a produção média diária da Líbia.



Esta sexta-feira, o petróleo acompanha a acalmia dos mercados accionistas, depois do sell-off das últimas sessões, com o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, a ganhar 1,23% para 71,84 dólares, e o Brent, transaccionado em Londres, a valorizar 1,30% para 81,30 dólares.



Ouro cai pela primeira vez em quatro dias

O ouro está a negociar em terreno negativo, depois de três sessões consecutivas de ganhos, em que o metal precioso esteve a beneficiar da turbulência vivida nos mercados accionistas.



Este activo de refúgio, que subiu 2,45% na sessão de ontem – a maior valorização desde Junho de 2016 – perde, nesta altura, 0,41% para 1.219,08 dólares, enquanto a prata cai 0,16% para 14,5613 dólares.

Esta tendência positiva é seguida pela maior parte das praças europeias. É o caso do PSI-20 que depois de atingir mínimos de ano e meio está a recuperar com o BCP a subir mais de 1% . A subida acontece depois de se saber que o banco convocou os accionistas para uma assembleia-geral onde será deliberada a redução do capital social de quase 900 milhões de euros, que abrirá a porta ao futuro pagamento de dividendos.