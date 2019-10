Os mercados em números

PSI-20 perde 0,05% para 4.880,02 pontos

Stoxx 600 cai 0,06% para os 377,31 pontos

Nikkei desvalorizou 2,01% para 21.341,74 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 2,6 pontos base para 0,152%

Euro recua 0,13% para 1,094 dólares

Petróleo em Londres cai 0,33% para 57,50 dólares o barril

Europa mista com Brexit a ajudar enquanto EUA e Polónia pressionam

Os principais mercados europeus escorregaram no arranque de sessão, foram recuperando e volaram a cair. Por esta altura, o Stoxx 600, índice que agrupa as 600 maiores cotadas da Europa, cai 0,06% para os 377,31 pontos, depois de ter desvalorizado 4% nas duas últimas sessões.



A travar os mercados está a decisão da Organização Mundial do Comércio, que deu razão aos EUA no caso da Airbus, e Washington publicou uma nova lista de bens importados da Europa que vão ser alvos de tarifas, e esta segunda guerra comercial entre com a União Europeia está a travar o sentimento dos mercados. No total o valor das tarifas será de 7,5 mil milhões de dólares.



A dar algum alento à negociação está o facto de existir uma hipótese de se alcançar um acordo para o Brexit, depois de ontem Boris Johnson se ter chegado à frente com uma proposta alternativa. O plano de Boris afasta o backstop - cláusula de salvaguarda para evitar controlos rígidos na fronteira irlandesa -, mas implica uma fronteira aduaneira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, sendo que esta última hipótese foi sempre recusada pelos líderes europeus.



A marcar o dia está a decisão do Tribunal Europeu de Justiça sobre a conversão de créditos concedidos na Polónia em francos suíços e convertidos para zlótis. Os bancos polacos (e os seus acionistas, como o BCP) chegaram a disparar depois de o Governo polaco ter admitido ajudar a banca se fosse necessário. Contudo, foi entretando conhecida a decisão do Tribunal, sendo desfavorável para o setor, o que está a pressionar fortemente as cotadas. O Millennium Bank, detido em maioria pelo BCP, está a afundar mais de 10%.





Por cá, a bolsa nacional perde 0,05% para 4.880,02 pontos, numa altura em que o setor do papel é o que mais pressiona, com a Navigator e a Altri a caírem mais de 1,5%.

Juros da Zona Euro em queda

As taxas de juro das obrigações da Alemanha caíram pela primeira vez em mais de uma semana, depois da nova vaga de imposições de tarifas norte-americanas à Europa. Por esta altura, os juros da bund a 10 anos caem 3,3 pontos base para os -0584%.