As bolsas europeias mantêm a tendência de ganhos, numa altura em que continuam a reflectir as perspectivas deixadas ontem pelo BCE. Já o euro está a deslizar e a negociar abaixo de 1,16 dólares. Os juros também estão a descer.

Os mercados em números

PSI-20 desce 0,84% para os 5630,08 pontos

Stoxx 600 soma 0,18% para os 383,76 pontos

Nikkei valorizou 0,5% para 22.851,75 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 5,9 pontos base para 1,856%

Euro deprecia 0,11% para 1,1556 dólares

Petróleo cede 0,34% para os 75,68 dólares por barril

Lisboa em contramão com a Europa

A Europa abriu com sentimento positivo, depois de o presidente do BCE ter anunciado o fim do programa de estímulos e apontado para o fim dos juros zero só no Outono de 2019. Mario Draghi mostrou-se flexível em relação aos prazos avançados e atento à situação económica na Europa, a qual considerou positiva apesar do abrandamento. O Stoxx 600 segue a somar 0,18% para os 383,76 pontos, com o sector automóvel a impulsionar.

Por cá, o índice nacional sofre com a Navigator em ex-dividendo e com as quebras de BCP e Galp. A Navigator desliza quase 5% para os 5,535 euros enquanto BCP pesa 1,31%, descendo aos 27,05 cêntimos, e a Galp 0,53% para os 16,095 euros. A bolsa nacional conta assim uma descida de 0,84% para os 5630,08 pontos.

Juros com a maior queda semanal desde Setembro

As taxas de juro associadas à dívida nacional prolongam as quedas semanais esta sexta-feira, a reflectir as prespectivas deixadas pelo BCE. A "yield" a 10 anos está a recuar 5,9 pontos base para 1,856%, elevando para quase 20 pontos base a queda semanal. Esta é assim a maior queda em cinco dias desde Setembro de 2017.





Já as bunds alemãs estão a descer 4,3 pontos para 0,383%, o que coloca o prémio de risco da dívida nacional nos 147 pontos base.