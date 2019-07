Os mercados em números

PSI-20 valoriza 0,54% para os 5.249,25 pontos

Stoxx 600 sobe 0,24% para os 387,79 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos aliviam 2,9 pontos base para 0,62%

Euro aprecia 0,04% para os 1,1275 dólares

Petróleo em Londres avança 0,09% para os 66,78 dólares por barril



Bolsas europeias avançam pela segunda sessão

O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, arrancou a semana com o pé direito, após a semana passada ter sido negativa. O índice valoriza 0,24% para os 387,79 pontos neste início de sessão, acumulando uma valorização superior a 15% no conjunto do ano.



"O sentimento positivo que tem marcado sobretudo as bolsas americanas continuará, pelo menos numa fase inicial, a servir de amortecedor para os contínuos sinais de alarme ao nível económico", consideram os analistas do BPI no diário de bolsa desta segunda-feira, 15 de julho. O setor dos químicos e o do automóvel são os que mais avançam neste momento na Europa.



Também Lisboa e as outras praças europeias seguem em alta. O PSI-20 soma 0,54% para os 5.249,25 pontos, caminhando para a quarta semana consecutiva de ganhos. A maior parte das cotadas sobe com destaque para o BCP, a Jerónimo Martins e a Galp.



A influenciar os investidores estão os dados económicos da China. A economia chinesa travou no segundo trimestre para um crescimento de 6,2% - o mais baixo desde 1992 -, mas há dados mensais que dão sinais de estabilização. Além disso, estes números fazem crescer a expectativa dos mercados de que serão introduzidos mais estímulos económicos.



Existe também expectativa face aos resultados das cotadas relativos ao primeiro semestre que começam a ser divulgados esta semana. O banco JPMorgan, por exemplo, divulgará os seus resultados já amanhã. O Goldman Sachs e o Bank of America também divulgam resultados esta semana.



Juros em baixa após semana negativa

A semana passada ficou marcada por uma subida dos juros na Europa, incluindo os portugueses. Os juros nacionais a dez anos atingiram máximos de quase um mês, apesar de continuarem em valores bem inferiores aos registados no ano passado. Esta segunda-feira os juros voltam a aliviar: menos 2,9 pontos base para os 0,62%.



Já os juros da dívida alemã no mesmo prazo aliviam 1,4 pontos base para os -0,226% e os juros italianos descem 3,8 pontos base para os 1,697%.





Trump ataca bitcoin e criptomoeda tropeça 13%

A bitcoin está a desvalorizar 13% após as críticas do presidente norte-americano na passada sexta-feira.