As principais praças europeias começaram a semana no vermelho com o PSI-20 a contrariar a tendência de quedas. Já os juros avançam e o ouro recua numa semana em que os investidores aguardam com expectativa eventuais decisões nos encontros dos bancos centrais do Japão e dos EUA.

Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,20% para 5.626,75 pontos

Stoxx 600 perde 0,38% para 390,59 pontos

Nikkei desvalorizou 0,74% para 22.544,84 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos avançam 0,9 pontos base para 1,735%

Euro cede 0,03% para 1,1653 dólares

Petróleo em Londres valoriza 0,22% para 74,45 dólares por barril

Bolsas europeias recuam de máximo de seis semanas

As principais praças bolsistas da Europa negoceiam em terreno negativo na sessão desta segunda-feira, 30 de Julho. As bolsas europeias recuam assim do máximo de mês e meio registado na passada sexta-feira, penalizadas sobretudo pelo sector das matérias-primas e também pelos resultados aquém das expectativas reportados por algumas das principais cotadas do Velho Continente.

É o caso da Heineken (-5,95% para 86,86 euros), que reviu em baixa os resultados previstos para o conjunto de 2018, e da Siemens Healthineers (-3,10% para 37,94 euros), que registou uma quebra de 10% nos lucros.





O índice de referência europeu Stoxx 600 perde 0,38% para 390,59 pontos, interrompendo assim uma série de duas sessões consecutivas em alta. Em sentido inverso, e depois de um início de sessão em queda ligeira, o PSI-20 soma agora 0,20% para 5.626,75 pontos, naquele que é para já o segundo dia seguido de ganhos para a praça lisboeta.