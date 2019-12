Os mercados em números

PSI-20 desce 0,17% para 5.260,13 pontos

Stoxx 600 perde 0,29% para 418,53 pontos

Nikkei desvalorizou 0,76% para 23.656,52 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 2,8 pontos base para 0,357%

Euro aprecia 0,18% para 1,1198 dólares

Petróleo em Londres valoriza 0,21% para 68,30 dólares o barril

Bolsas europeias em queda

A sessão deverá ser marcada por uma baixa liquidez, numa semana que será mais curta na negociação bolsista e em que há muitos investidores fora, devido ao período de festividades. Este ambiente está a provocar a queda das praças europeias, com os investidores a tentarem encaixar mais-valias e a posicionar-se para o arranque do novo ano.



Ainda assim, o balanço do ano é positivo, com o Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, está a acumular um ganho anual superior a 24%, o que, se se confirmar, será a maior subida num ano desde 2009.