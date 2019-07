Os mercados em números

PSI-20 desce 0,26% para 5.016,52 pontos

Stoxx 600 perde 0,05% para 384,90 pontos

Nikkei desvalorizou 0,87% para 21.521,53 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuam 0,8 pontos para 0,389%

Euro perde 0,03% para 1,1152 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,70% para 65,17 dólares o barril

Bolsas europeias descem pela segunda sessão

As bolsas europeias estão a negociar em queda esta quarta-feira, 31 de julho, pela segunda sessão consecutiva, penalizadas por novos dados dececionantes sobre a indústria chinesa e pelos sinais de falta de progressos nas negociações entre a China e os Estados Unidos, que foram retomadas na terça-feira e terminaram hoje. A contribuir para o sentimento negativo estão ainda alguns resultados de empresas, que ficaram abaixo do esperado, e que foram conhecidos no mesmo dia em que serão revelados novos dados sobre a evolução da economia da Zona Euro: desemprego, PIB e inflação.

No entanto, as atenções do mercado estão focadas no anúncio da Reserva Federal dos Estados Unidos da sua decisão sobre os juros, logo à tarde. A expectativa é que seja anunciado um corte de pelo menos 25 pontos base na taxa diretora o que, a confirmar-se, será a primeira descida dos juros nos Estados Unidos em dez anos.

Nesta altura, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, desliza 0,05% para 384,90 pontos, enquanto na bolsa nacional o PSI-20 cai 0,26% para 5.016,52 pontos.

A penalizar estão sobretudo as cotadas do grupo EDP, com descidas em torno de 0,5%, e o BCP, que desvaloriza 0,42% para 23,45 cêntimos, depois deter afundado 6% na sessão de ontem.

Juros em queda na Zona Euro

Os juros da dívida dos países do euro estão em queda esta quarta-feira, antes de serem conhecidos os dados da inflação na região e a decisão da Fed sobre os juros. Os dados da evolução dos preços são vistos como determinantes para a evolução da política monetária, e poderão dar mais argumentos ao BCE para anunciar uma descida dos juros, que é agora esperada para setembro.

A yield das obrigações portuguesas a dez anos desce 0,8 pontos para 0,389%, enquanto em Espanha a queda é de 1,3 pontos para 0,332%. Na Alemanha, os juros no mesmo prazo deslizam 0,1 pontos para -0,405% e em Itália caem 1 ponto base para 1,572%.

Dólar inalterado após oito sessões de ganhos

O índice que mede a evolução do dólar face às principais congéneres mundiais está inalterado, depois de oito sessões consecutivas de subidas, com os investidores a aguardarem a decisão da Fed sobre os juros e as palavras de Jerome Powell sobre as perspetivas do banco central para a economia norte-americana e para a evolução da política monetária no país.

Brent supera os 65 dólares

O petróleo está a negociar em alta nos mercados internacionais, prolongando desta forma a mais longa série de subidas em três semanas. A impulsionar a matéria-prima estão as tensões com o Irão e os dados que mostram que as reservas de crude dos Estados Unidos caíram na semana passada.

Segundo o Instituto do Petróleo Americano, as reservas diminuíram em 6,02 milhões de barris na semana passada, mas os dados da Administração de Informação de Energia dos EUA só serão conhecidos esta tarde.

Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, ganha 0,52% para 58,35 dólares, enquanto o Brent, transacionado em Londres, soma 0,7% para 65,17 dólares.

Ouro em pausa à espera da decisão sobre os juros

O ouro está praticamente inalterado, antes de ser conhecida a decisão da Fed, que deverá cortar a taxa diretora em 25 pontos base. Os analistas acreditam que, além desta descida, será anunciada uma outra até ao final do ano.

O metal amarelo desce ligeiros 0,01% para 1.430,73 dólares, devendo completar esta quarta-feira o terceiro mês consecutivo de ganhos. Já a prata cai 0,68% para 16,4572 dólares.