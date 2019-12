Os mercados em números

PSI-20 desce 0,16% para os 5.228,09 pontos

Stoxx 600 perde 0,14% para os 415,57 pontos

Nikkei não negociou em véspera de Ano Novo

Juros da dívida portuguesa a dez anos não negoceiam

Euro aprecia 0,05% para os 1,1205 dólares

Petróleo em Londres desce 0,25% para os 66,50 dólares o barril





Bolsas tropeçam mas mantêm maior subida anual desde 2010

As principais bolsas europeias mostram perdas generalizadas. O índice que agrega as 600 maiores cotadas do Velho Continente, o Stoxx600, ilustra a tendência negativa com uma quebra de 0,14% para os 415,57 pontos. As quebras acontecem numa altura em que os sucessivos máximos históricos que têm vindo a ser atingidos nas bolsas mundiais podem criar o receio entre os investidores de que a margem para maiores ganhos seja curta. A sessão é ainda caracterizada por uma liquidez mais reduzida tendo em conta que as bolsas só negoceiam metade da sessão, com o fecho previsto para as 13 horas.





O registo negativo no final do ano não trava os ganhos substanciais acumulados pelo Stoxx600 ao longo do ano, que se cifram para já em torno dos 23%. A manter-se esta fasquia, 2019 será o ano com a maior subida deste índice desde 2010.



Em Lisboa, o PSI-20 alinha na tendência das pares europeias e cai 0,16% para os 5.228,09 pontos, penalizado sobretudo pelos pesos pesados BCP, Galp e Jerónimo Martins.



Euro ronda máximos de mais de quatro meses

A moeda única europeia valoriza uns ligeiros 0,05% para os 1,1205 dólares, contando a sétima sessão consecutiva sem perdas. Esta escalada leva o euro a cotar perto do máximo 13 de agosto que foi atingido na última sessão. O dólar perde força num contexto em que os investidores preparam o final do ano com um ajuste das respetivas posições e tendo em mente a esperança de um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China no próximo não.





Petróleo cede na sexta sessão

O barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, segue a ceder pela primeira sessão em seis, perdendo 0,25% para os 66,50 dólares. A abalar as cotações estão as notícias de que terão sido atacadas pelos Estados Unidos cinco milícias apoiadas pelo Irão no Iraque e na Síria, o que faz temer que as tensões entre os Estados Unidos e o Irão voltem a escalar e que provoquem novas sanções a este país produtor de petróleo.





Apesar deste revés nas cotações a matéria-prima prepara-se para fechar o melhor ano desde 2016, com ganhos acumulados de cerca de 23%.



Ouro reforça acima dos 1.500 dólares

O metal amarelo segue a somar 0,56% para os 1523,67 dólares na última sessão do ano, depois de, na última quinta-feira, ter voltado a ultrapassar a fasquia dos 1.500 dólares. O ouro prepara-se para terminar 2019 a cotar em máximos de setembro e somando os maiores ganhos desde 2010, contando para já um saldo anual positivo de 18,80%. O metal precioso resiste assim no ano ao entusiasmo dos investidores com os mercados acionistas, aos quais o ouro se costuma afirmar como alternativa mais segura.