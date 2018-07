Os mercados em números

PSI-20 desce 0,13% para 5.620,70 pontos

Stoxx 600 ganha 0,04% para 391,07 pontos

Nikkei valorizou 0,04% para 22.553,72 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 1,8 pontos para 1,756%

Euro sobe 0,19% para 1,1729 dólares

Petróleo em Londres cai 0,32% para 74,73 dólares o barril

Bolsas europeias em alta ligeira

As bolsas europeias estão a negociar em alta ligeira esta terça-feira, 31 de Julho, em mais uma sessão marcada pela apresentação de resultados das empresas. Além das contas trimestrais, os investidores aguardam pela divulgação de uma série de indicadores económicos, como o desemprego, PIB e inflação, e ainda pelas decisões do Banco de Inglaterra e da Fed nos próximos dois dias.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, ganha 0,04% para 391,07 pontos, impulsionado sobretudo pelas cotadas do sector das viagens.

Em Lisboa, o PSI-20 contraria a tendência positiva com uma descida de 0,13% para 5.620,70 pontos, motivada sobretudo pela EDP e pela Navigator. A eléctrica liderada por António Mexia cai 0,85% para 3,503 euros e a Navigator cede 0,48% para 4,94 euros.

Juros descem antes dos dados inflação

Os juros da dívida portuguesa a dez anos estão em queda, acompanhando a tendência de alívio da generalidade dos países do euro, antes de serem revelados pelo Eurostat os dados da inflação, um indicador determinante na definição da política monetária do BCE.

Em semana "recheada" de decisões dos bancos centrais, o Banco do Japão deu hoje o pontapé de saída, anunciando que os juros vão manter-se inalterados em -0,1%, devendo permanecer em níveis "extremamente baixos por um longo período de tempo".

A yield associada às obrigações portuguesas a dez anos desce 1,8 pontos para 1,756%, enquanto em Espanha, na mesma maturidade, a queda é de 1,3 pontos para 1,412%. Em Itália, os juros a dez anos recuam 2,0 pontos para 2,766%, e na Alemanha descem 1,9 pontos para 0,426%.

Dólar cai pela terceira sessão à espera da Fed

O índice que mede a evolução do dólar norte-americano face às principais congéneres está a descer pela terceira sessão consecutiva, no dia em que começa a reunião de dois dias da Reserva Federal dos Estados Unidos. Na quarta-feira, não se esperam alteração aos juros, com o mercado a antecipar que a próxima subida ocorra apenas em Setembro.

O euro, por seu lado, está a valorizar face à divisa dos Estados Unidos pela terceira sessão. Sobe, nesta altura 0,19% para 1,1729 dólares.

Brent a caminho da maior queda mensal em dois anos

O Brent, negociado em Londres, deverá completar esta terça-feira a maior desvalorização mensal desde Julho de 2016, penalizado pelas tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos e o aumento da produção norte-americana. No caso do WTI, transaccionado em Nova Iorque, será a maior desvalorização mensal do último ano.

Nesta altura, o WTI recua 0,41% para 69,84 dólares, enquanto o Brent perde 0,32% para 74,73 dólares.

Bitcoin prossegue descidas

A bitcoin está a negociar em queda pela segunda sessão consecutiva, depois de ter baixado ontem a fasquia dos 8.000 dólares, penalizada pela decisão da Securities and Exchange Comission de rejeitar a mais recente tentativa de criar um ETF de moedas virtuais.

Nesta altura, a bitcoin cai 0,40% para 8.113,61 dólares.