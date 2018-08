Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,04% para 5.519,37 pontos

Stoxx 600 ganha 0,18% para 384,72 pontos

Nikkei valorizou 0,22% para 22.410,82 pontos Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 0,4 pontos base para 1,791% Euro desce 0,35% para 1,1556 dólares Petróleo em Londres perde 0,33% para 74,53 euros o barril





Bolsas europeias valorizam com sector automóvel penalizado por Trump

As principais bolsas europeias estão a transaccionar em terreno positivo no início da sessão desta quinta-feira, 23 de Agosto, embora registando somente ganhos ligeiros.